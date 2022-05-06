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الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية "إلعاد"

06 آيار / مايو 2022 04:17

عملية إلعاد
عملية إلعاد

الداخل المحتل-الرأي:

تواصل أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، مطاردة منفذي "عملية إلعاد"، منذ أمس الخميس، والتي أوقعت ثلاثة قتلى "إسرائيليين".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال قام أمس بخطوة خارجة عن المألوف عندما نشر ليلاً صور واسمَي منفذَي العملية، معلناً أنهما من قرية رمانة من محافظة جنين.

ووفقاً لموقع الإذاعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، فإن منفذي العملية هما أسعد يوسف أسعد الرفاعي ويبلغ من العمر 19 عاماً، وصبحي عماد صبحي أبو شقير، ويناهز عمره 20 عاماً.

وأشارت الإذاعة نفسها إلى أن جيش الاحتلال يخشى أن "الاثنين لا يزالان داخل الخط الأخضر، وبالتالي قد يحاولان تنفيذ عملية أخرى".

في غضون ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال عن تمديد الإغلاق المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى الداخل الفلسطيني حتى يوم الأحد، علماً بأنه كان من المقرر أن يرفع الإغلاق عند منتصف الليلة.

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