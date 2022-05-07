الاحتلال يفجر منزل الأسير عمر جرادات غربي جنين

فلسطين المحتلة - الرأي

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال البلدة قبل فجر اليوم وأغلقت جميع مداخلها، وطوقت حي الجرادات وداهمت منزل الأسير "جرادات" ومنازل ذويه وأشقائه وأخرجتهم منها.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أجرت أعمال حفر داخل جدران المنزل استمرت لساعات؛ لزرع المتفجرات، قبل أن تفجره صباح اليوم.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة؛ أدت لوقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وكان جيش الاحتلال قد هدم منزل والده أحمد جرادات وخاله محمد جرادات والأسير محمود جرادات قبل أشهر على مرحلتين.

ويتهم الاحتلال عمر ووالدته الأسيرة عطاف وشقيقه الأسير غيث وخاله محمد وآخرين بالمشاركة في عملية "حومش" قرب قرية برقة شمال غربي نابلس في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي قتل فيها مستوطن.