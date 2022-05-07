وكالة الرأي الفلسطينية الصيام قبل إجراء فحص الدم.. هل هو آمن؟ وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للتخلص من الكرش والحصول على بطن ممسوحة وكالة الرأي الفلسطينية عصائر طبيعية تخلصك من الإسهال وتعالج المشكلة وكالة الرأي الفلسطينية لاعب فلسطيني ينضم لفريق إماراتي وكالة الرأي الفلسطينية تريزيجيه ومصطفى محمد وجها لوجه فى الدوري التركي وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يواجه ريال بيتيس فى رحلة البحث عن التأهل لدوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية 15 جهازا يستمر في استهلاك الكهرباء حتى إذا تم إيقاف تشغيله وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفجر منزل الأسير عمر جرادات غربي جنين وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الرزراعية "خضروات ودواجن" اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية "الطقس": ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
أخبار » الرياضة و الملاعب

لاعب فلسطيني ينضم لفريق إماراتي

07 آيار / مايو 2022 08:26

11
11

انضم لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني للتايكواندو, أحمد بهلول المصنف 31 على العالم, لصفوف نادي الشارقة الاماراتي بعقد احتراف يمتد عدة سنوات.

وذكرت التقارير أن بهلول سيتدرب تحت قيادة المدير الفني الإماراتي عبد الله حاتم, وذلك برفقة الفلسطينيين الآخري عمر حنتولي وفهد الراميني المتواجدين بالإمارات أيضا.

وأوضحت التقارير أن البطل الفلسطيني سيمثل نادي الشارقة في بعض البطولات التصنيفية والمنتخب الفلسطيني في البطولات الرسمية والقارية والعالمية.

ويستعد لاعبو المنتخب الوطني أحمد بهلول وفهد الراميني وعمر حنتولي لخوض معسكر تدريبي لمدة ١٠ ايام في أوزبكستان استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا في كوريا الجنوبية منتصف شهر يونيو المقبل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟