لاعب فلسطيني ينضم لفريق إماراتي

انضم لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني للتايكواندو, أحمد بهلول المصنف 31 على العالم, لصفوف نادي الشارقة الاماراتي بعقد احتراف يمتد عدة سنوات.

وذكرت التقارير أن بهلول سيتدرب تحت قيادة المدير الفني الإماراتي عبد الله حاتم, وذلك برفقة الفلسطينيين الآخري عمر حنتولي وفهد الراميني المتواجدين بالإمارات أيضا.

وأوضحت التقارير أن البطل الفلسطيني سيمثل نادي الشارقة في بعض البطولات التصنيفية والمنتخب الفلسطيني في البطولات الرسمية والقارية والعالمية.

ويستعد لاعبو المنتخب الوطني أحمد بهلول وفهد الراميني وعمر حنتولي لخوض معسكر تدريبي لمدة ١٠ ايام في أوزبكستان استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا في كوريا الجنوبية منتصف شهر يونيو المقبل.