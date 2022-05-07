عصائر طبيعية تخلصك من الإسهال وتعالج المشكلة

الإسهال يعد من مشاكل الجهاز الهضمي المزعجة، ويحتاج المريض لتناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي علي الأملاح والمعادن لتعويض نقصهم في الجسم، بالإضافة إلى السوائل للحد من الإصابة بالجفاف، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أبرز وأهم العصائر الطبيعية التي تعالج الإسهال، وفقًا لموقع "webmed".



أكد التقرير، أن مريض الإسهال عليه تناول عصير الجزر، لأنه يحتوي علي الألياف التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء، وتنظيم عملية الهضم والإخراج، وأيضا يعوض الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي فقدها ومنها فيتامين أ.



ونصح التقرير، بضرورة تناول عصير التفاح، لأنه مهم جدا لصحة الجهاز الهضمي، بسبب ما يحتوية من الألياف، والبوتاسيوم الذي يعيد توازن مستويات السوائل التي فقدها الجسم خلال إصابته بالإسهال، كما أن يحافظ علي صحة الجهاز الهضمي.



أثبت علميا، أن عصير البرقوق له قدرة كبيرة في تخفيف مشاكل الإسهال، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، التي تحسن حركة الأمعاء، وتسهل عملية الهضم، والإخراج، وتقضي علي مشاكل الإنتفاخات والغازات، ولذا يمكنك تناوله عند الإصابة بالإسهال.

