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أخبار » الأسرة و المجتمع

نصائح للتخلص من الكرش والحصول على بطن ممسوحة

07 آيار / مايو 2022 08:30

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الكرش أو بروز البطن، تعد من الأمور المزعجة التي يعاني منها الكثيرون، والسبب فيها يرجع إلي اتباع الحميات الغذائية الخاطئة، المسببة إلي بروزه والحصول علي مظهر غير لائق. 
 
ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" أبرز وأهم النصائح الغذائية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الكرش بشكل سريع، ومنها: 

-أكثر من تناول الألياف: 

تعد الألياف من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الكرش، لأنها تساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع لساعات طويلة، كما أنها تساهم بكشل كبير في حرق الدهون المرتاكمة بالجسم، ولذا أكثر من تناول الأطعمة الغنية بها كالخضروات والفواكه. 

-أكثر من تناول البروتين: 

يساعد البروتين في إفراز هرمون الشبع لفترات زمنية طويلة، ولذا فتناوله يساهم بشكل كبير في التخلص من الوز الزائد، وبروز البطن أي الكرش، ومنع فقدان العضلات وتقويتها، ورفع معدلات حرق الدهون. 

-أبتعد عن تناول السكريات:

تناول السكريات يعد من الأطعمة المسببة للإصابة بالكرش، وتزيد من فرص الإصابة بمرض السكر، ودهون الكبد، ولذا تجنب هذا الأمر عن طريق تجنب تناولها للحفاظ علي الصحة العامة، والكرش. 

-قلل من تناول النشويات: 

أثبتت الدراسات أن تناول النشويات أي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، تعد من الأسباب المؤدية المسببة في بروز البطن، أي ظهور الكرش، ولذا قلل من تناولها للحد من الإصابة بأي مشاكل. 

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