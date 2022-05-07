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أشهر أطباق الحشرات فى العالم

07 آيار / مايو 2022 08:42

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تعتبر الحشرات جزءًا لا يتجزأ من النظم الغذائية في بعض الدول حول العالم، حيث توفر مصدرًا اقتصاديًا ومستدامًا للبروتين في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا وغيرها، ولذلك تقدم بطرق مختلفة في المطاعم، وفى هذا التقرير، نستعرض أشهر أطباق الحشرات في العالم، وفقاً لما ذكره موقع "foodandwine".

أطباق الحشرات في الدنمارك

قدم المطعم الدنماركي الشهير عالميًا" Noma "، طبق قشدة طازج مليئ بالنمل الحي ، وفي اليابان في عام 2015 ، كما يقدم طبق مكون من بيض النمل مع  توستادا و حبوب إسبولون المشوية وإسكامول ومحضر بزيت الهابانيرو المشوي.

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أطباق الحشرات في كمبوديا

تعتبر الحشرات المقلية من الوجبات الخفيفة الشائعة في كمبوديا ومن الأطباق الشهيرة طبق لفائف محشوة بالنمل وسلطة البابايا الخضراء مع العقارب المتبلة والمشوية والليمون الكفيري ودونات الرتيلاء (العناكب الكبيرة الحجم) المغموسة في التمبورا والمقلية وتقدم مع صلصة الفلفل الحار الحلو وصلصة المانجو.

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أطباق الحشرات في اليابان

ويقدم في اليابان أطباق الرامن المالحة الساخنة ويقدم طبق مكون من الصراصير والمعكرونة المليئة بدودة القواقع في مرق بنكهة مسحوق دودة القز والصراصير أو الجندب، ويقدم أيضاً آيس كريم بنكهة مسحوق الحشرات.

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اطباق الحشرات في بريطانيا

يقدم أحد المطاعم في بريطانيا، وجبات من الحشرات والتي تتكون من البق المختلط والكستناء الملفوف في كريب الكريكيت والمعجنات، والحمص المحمص بالكمون، والكعك الويلزي مع دودة القرفة، وبرجر البق المميز، المكون من صراصير الليل المحمصة ، وديدان والجنادب، والسبانخ ، والطماطم المجففة ، ويقدم مع بطاطس بولينتا وصلصة تزاتزيكي .

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أطباق الحشرات في المكسيك
 

يقدم الشيف" Hugo Ortega "طبق جراد بالليمون والملح ويحمل الطبق اسمه في هيوستن منذ عام 2007 ، وتوجد العديد من أطباق الحشرات فى المكسيك، والتي منها طبق يحتوى على النمل  وطبق أخر يحتوى على ثلاث حشرات تشمل الديدان والنمل والجنادب.

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