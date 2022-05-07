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الكشف عن استهداف المقاومة للقبة الحديدية خلال "سيف القدس"

07 آيار / مايو 2022 10:39

منظومة القبة الحديدة
منظومة القبة الحديدة

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن المقاومة الفلسطينية حاولت استهداف بطاريات للقبة الحديدية خلال معركة "سيف القدس"، في أيار/ مايو 2020.

ونقلت القناة "12" العبرية، عن مجندة تعمل في منظومة القبة الحديدية في جيش الاحتلال أن كتائب القسام أطلقت رشقة من الصواريخ تجاه بطاريات للقبة الحديدية المخصصة لاعتراض صواريخ المقاومة.

وقالت المجندة إن المقاومة الفلسطينية كانت تعرف مواقع القبة الحديدية قبل استهدافها بعشرة صواريخ، مضيفة في لقاء مع القناة "إنه بدون هذه البطارية لا فائدة من المنظومة ولن تتوفر الحماية للمستوطنين".

وخلال المعركة وبعدها، اعترف جيش الاحتلال بعمليات استهداف نفذتها المقاومة الفلسطينية لمواقع حيوية واستراتيجية اسرائيلية بينها منصات غاز بواسطة أسلحة جديدة.

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