وكالة الرأي الفلسطينية "كشف جديد".. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد وكالة الرأي الفلسطينية استمرار عمليات البحث عن منفذي عملية "إلعاد" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إصابة حرجة لشاب برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين غرب سلفيت لليوم الثالث وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تنشر حصيلة حوادث السير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 127 وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن استهداف المقاومة للقبة الحديدية خلال "سيف القدس" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى والمحررين تؤدي واجب العزاء في والدة عميد الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية البطه يجتمع بلجنة حي المواصي لمناقشه اوضاعه واحتياجاته وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2251) السبت 7/5/2022
أخبار » الأخبار العبرية

استمرار عمليات البحث عن منفذي عملية "إلعاد"

07 آيار / مايو 2022 01:11

الداخل المحتل - الرأي:

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن قوات الأمن الإسرائيلية لا تزال تواصل عمليات البحث المكثفة عن منفذي عملية إلعاد، التي وقعت، مساء الخميس وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

وذكر الموقع أن المطاردة مماثلة في خصائصها للملاحقات الأخيرة لمنفذي العمليات التي وقعت في المدن الإسرائيلية، إلا أن السرية التي أحاطت بعمليات البحث والتفتيش تزداد هذه المرة، كون عمليات البحث تتركز داخل الخط الأخضر.

ونشرت شرطة الاحتلال و"الشاباك" اسمي وصورتي المشتبهين بتنفيذ عملية الطعن في مستوطنة إلعاد الحريدية، وهما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من بلدة رمانة قضاء جنين.

وتواصلت عمليات البحث والتفتيش لليوم الثالث، وذلك بمشاركة قوات معززة من الشرطة والجيش والوحدات الخاصة، بما فيها وحدة الكلاب وكذلك الطائرات والمسيرات، مع الاستعانة بوسائل وآليات تكنولوجية، إذ تمتد عمليات البحث من رأس العين شمالا حتى إلعاد في الجنوب والخط الأخضر في الشرق.

وتستخدم القوات الأمنية تقنيات متطورة للرصد والكشف، ولكن بالتوازي مع الأنشطة القائمة على المستوى الاستخباراتي، والفشل الأمني بالعثور على منفذي العملية، يمكن الافتراض أن القوات الأمنية تنتظر من المنفذين ارتكاب أي خطأ يقود إليهما، مثل الانتقال من مخبأ إلى آخر، أو التواصل مع اقربائهم، وفقا للموقع الإلكتروني.

وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة، طعنا بفأس، فيما لاذ المنفذان بالفرار، علما أن منفذي العملية وفقا للمزاعم الإسرائيلية دخلا إلى الأراضي المحتلة دون تصاريح عبر فتحات الجدار.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟