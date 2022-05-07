استمرار عمليات البحث عن منفذي عملية "إلعاد"

الداخل المحتل - الرأي:

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن قوات الأمن الإسرائيلية لا تزال تواصل عمليات البحث المكثفة عن منفذي عملية إلعاد، التي وقعت، مساء الخميس وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

وذكر الموقع أن المطاردة مماثلة في خصائصها للملاحقات الأخيرة لمنفذي العمليات التي وقعت في المدن الإسرائيلية، إلا أن السرية التي أحاطت بعمليات البحث والتفتيش تزداد هذه المرة، كون عمليات البحث تتركز داخل الخط الأخضر.

ونشرت شرطة الاحتلال و"الشاباك" اسمي وصورتي المشتبهين بتنفيذ عملية الطعن في مستوطنة إلعاد الحريدية، وهما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من بلدة رمانة قضاء جنين.

وتواصلت عمليات البحث والتفتيش لليوم الثالث، وذلك بمشاركة قوات معززة من الشرطة والجيش والوحدات الخاصة، بما فيها وحدة الكلاب وكذلك الطائرات والمسيرات، مع الاستعانة بوسائل وآليات تكنولوجية، إذ تمتد عمليات البحث من رأس العين شمالا حتى إلعاد في الجنوب والخط الأخضر في الشرق.

وتستخدم القوات الأمنية تقنيات متطورة للرصد والكشف، ولكن بالتوازي مع الأنشطة القائمة على المستوى الاستخباراتي، والفشل الأمني بالعثور على منفذي العملية، يمكن الافتراض أن القوات الأمنية تنتظر من المنفذين ارتكاب أي خطأ يقود إليهما، مثل الانتقال من مخبأ إلى آخر، أو التواصل مع اقربائهم، وفقا للموقع الإلكتروني.

وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة، طعنا بفأس، فيما لاذ المنفذان بالفرار، علما أن منفذي العملية وفقا للمزاعم الإسرائيلية دخلا إلى الأراضي المحتلة دون تصاريح عبر فتحات الجدار.