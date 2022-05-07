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بلدية غزة:جمع وترحيل 2900 طنًا من النفايات الصلبة خلال العيد

07 آيار / مايو 2022 02:15

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غزة-الرأي

تمكنت طواقم بلدية غزة من جمع وترحيل نحو 2900 طنًا من النفايات الصلبة خلال أيام عيد الفطر السعيد.
بدوره، اكد رئيس قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة م. نعيم كحيل أن طواقم البلدية عملت ضمن خطة تضمنت تشغيل وردتين لجمع النفايات من الأحياء ومن الأسواق والمناطق التجارية وترحيلها لمحطة اليرموك ومحطات التجميع الفرعية ثم نقلها للمكب الرئيس في منطقة جحر الديك.
وبين كحيل أن طواقم البلدية قامت صباح يوم الخميس الماضي بحملة لتنظيف شاطئ البحر من النفايات والمخلفات التي تجمعت نتيجة السلوك الخاطئ لبعض المواطنين والمتنزهين على شاطئ البحر .
وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين لضرورة إتباع إرشادات النظافة وعدم إلقاء النفايات على شاطئ البحر وفي الأماكن العامة.
 

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