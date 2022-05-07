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الاحتلال يعتقل فتى من طوباس المحتلة

07 آيار / مايو 2022 05:09

الضفة المحتلة-الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، فتى من مخيم الفارعة، جنوب طوباس المحتلة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، "إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى نسيم مروان محمد نبريص (17 عاما)، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري".

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