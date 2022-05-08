5 أسرى يدخلون أعوماً جديدة في سجون الاحتلال

غزة - الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى إن خمسة أسرى دخلوا اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وذكر المكتب أن الأسرى هم: الأسير القائد عباس محمد السيد (56 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، حيث دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/05/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 35 مرة.

والأسير فتحي رجا الخطيب (62 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، حيث دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/05/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 29 مرة.

والأسير القائد معمر فتحي الشحروري (43 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، حيث دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/05/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 29 مرة.

والأسير مهند طلال شريم (47 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، حيث دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/05/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 29 مرة.

والأسير ناصر خالد محمد سويلم (36 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، حيث دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/05/2004م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.