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تمويل بقيمة (600.000) دولار

"هنية" و " السراج " و " الزهار" يفتتحون ملعب حي الزيتون

08 آيار / مايو 2022 11:29

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غزة-الرأي

 افتتح ملعب وحديقة حي الزيتون بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ود. يحيى السراج رئيس بلدية غزة، ود. محمود الزهار النائب في المجلس التشريعي، مساء اليوم السبت.
بدوره، قدم عبد السلام هنية التهنئة لبلدية غزة وحي الزيتون بمناسبة افتتاح الملعب والحديقة، وعبر عن سعادته بتحقيق الحلم الذي طال انتظاره لخدمة أهالي حي الزيتون، كما شكر هنية الجهود التي بذلتها بلدية غزة وصندوق تطوير وإقراض البلديات وتقديم تمويل بقيمة (600.000) دولار للمرحلة الأولى في المشروع، وتمنى أن يكون هذا المشروع جزء من مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية الرياضية في محافظات غزة.
من جانبه ، اكد د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة أن البلدية تضع ضمن أولوياتها مشاريع البنية التحتية والاهتمام بإنجاز ملاعب وصالات رياضية، واعدا بتقديم المزيد من الإنجازات وتطوير الخدمات المقدمة في مدينة غزة.
من جهته ، أشاد النائب د. محمود الزهار بإنجاز الملعب وتقديم الخدمة لأهالي حي الزيتون، وقال إن هذا المكان تم تطويره إلى مكان يناسب صناعة الشباب ورعايتهم رياضيا وثقافيا ودينيا.
 بينما جرى قص شريط افتتاح الملعب وإقامة مباراة بين نادي الزيتون ونادي غزة الرياضي، وتقديم دروع تكريم للجهات المساهمة والراعية لإنجاز المشروع.
 

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