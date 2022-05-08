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حماس: منفذا عملية "إلعاد" فضحوا هشاشة منظومة الاحتلال الأمنية

08 آيار / مايو 2022 11:46

منفذي عملية إلعاد
منفذي عملية إلعاد

غزة - الرأي:

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن منفذي "عملية إلعاد" فضحوا هشاشة المنظومة الأمنية للاحتلال، بعد أن انتصروا للمسجد ‏الأقصى في عمليتهم البطولية.

ووجه قاسم في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأحد، التحية لمنفذي العملية، مؤكداً أنهم "أوقفوا كل الكيان ‏الصهيوني الذي يمتلك السلاح النووي على قدم واحدة".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد" شرقي "تل أبيب"، والتي أدت لمقتل ثلاثة إسرائيليين يوم الخميس الماضي، بعد 3 أيام من الملاحقة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أسعد يوسف الرفاعي (19 عامًا) وصبحي عماد أبو شقير (20 عامًا) في أحراش منطقة "رأس العين" القريبة من مكان تنفيذ العملية.

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