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تخفيهما لأيام يُعد فشلًا ذريعًا لأمنه وجيشه

حماس: اعتقال منفذي عملية "إلعاد" لن يثني شعبنا عن التصدي للاحتلال

08 آيار / مايو 2022 01:44

الشابان اللذين يشتبه الاحتلال بتنفيذهما العملية
الشابان اللذين يشتبه الاحتلال بتنفيذهما العملية

غزة - الرأي

قالت حركة حماس، إنَّ اعتقال الاحتلال منفذي عملية "إلعاد" لن يثني شعبنا عن مواصلة تصدّيه للاحتلال والاشتباك معه بكل الوسائل.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه، أن نجاح منفذي عملية "إلعاد" في التخفي في مواجهة أجهزة أمن الاحتلال وجيشه طوال الأيام الماضية، يعدّ فشلاً ذريعاً لمنظومته الأمنية الهشّة، التي استطاعت هذه العملية اختراقها وكسرها.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني وشبابه الأبطال لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضدّ مقدساتنا في القدس والأقصى المبارك، وسيواصلون نضالهم في الصمود والمقاومة والرّد على جرائم الاحتلال، حتّى زواله عن أرضنا وتحقيق تطلّعات شعبنا في التحرير والعودة.

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