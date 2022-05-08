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الاحتلال يخطر بهدم مبنى من خمس شقق في سلوان بالقدس

08 آيار / مايو 2022 04:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، بهدم مبنى يتكون من عدة شقق سكنية تعود لعائلة الرجبي، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية إن بلدية الاحتلال أخطرت عائلة الرجبي بهدم عمارتها المكونة من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين، في حي عين اللوزة بسلوان خلال أيام.

وبينت أن البلدية أبلغت العائلة بقرار هدم بنايتها المكونة من طابقين ويسكنها أكثر من 30 فردا، الأشقاء الأربعة وأطفالهم ووالداهم، حيث لا يملكون مسكناً بديلاً، كل ذلك بحجة البناء دون ترخيص.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وتشريد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء بلدة سلوان، إضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيا يقطنها نحو 58500 مقدسي، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

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