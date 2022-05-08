الاحتلال يعدم شاباً من غزة قرب السياج الفاصل في طولكرم

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد، إن شاباً فلسطينياً استشهد بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بزعم محاولته اجتياز السياج الفاصل في طولكرم.

ونشر وقع "حدشوت بيتخون سديه" أن الجنود أطلقوا النار باتجاه فلسطيني من سكان قطاع غزة أثناء محاولته عبوره السياج من مدينة طولكرم نحو الأراضي المحتلة عام 48.

وأفاد ذات الموقع بأن الشهيد من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ويبلغ من العمر (27 عاماً).

بدورها، أعلنت وزارة الصحة أنها أبلغت باستشهاد الشاب محمود سامي خليل عرام بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز جباره قرب طولكرم.