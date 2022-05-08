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إصابة ضابط إسرائيلي بعملية طعن بمنطقة "باب العامود"

08 آيار / مايو 2022 08:50

مكان عملية الطعن
مكان عملية الطعن

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب ضابط في شرطة الاحتلال الإسرائيلي بجروح في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني مساء اليوم الأحد، في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم شرطة الاحتلال في القدس المحتلة أن فلسطينيا وصل إلى بوابة نابلس في القدس مسلحاً بسكين وطعن ضابط شرطة حيث لم تعرف حالته بعد.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب "وتم تحييده"، فيما لم تذكر المتحدثة الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

بدورها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه جرى استهداف المهاجم بالرصاص فأصيب بجراح لم تعرف طبيعتها بعد.

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