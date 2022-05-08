نقل الأسير ناصر أبو حميد للمستشفى بعد تدهور صحته

فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت بشكل عاجل الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد إلى مستشفى "آساف هروفيه".

وقال نادي الأسير، في بيان مقتضب، إن تدهورا حادا أصاب جهاز المناعة لدى أبو حميد.

وبدأت الحالة الصحية لأبو حميد بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين إصابته بورم على الرئة، وتمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله حينها إلى معتقل "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.

ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ بتلقيها. يذكر أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري برام الله، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالمؤبد سبع مرات و50 عاما.