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الاحتلال يهدم منزلين ويصيب العشرات شرق نابلس

09 آيار / مايو 2022 08:43

نابلس - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلين قيد الإنشاء في بلدة بيت دجن شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عشرات المواطنين خلال مواجهات بالبلدة.

وقال رئيس مجلس قروي بيت دجن، توفيق الحج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية الشرقية من القرية، برفقة عدد من الجرافات، وهدمت منزلين قيد الإنشاء، يتكون كل واحد منهما من طابقين، وتعود ملكيتهما للمواطنين عماد ابو حلوان، وعادل ابو حلوان، بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج).

في غضون ذلك، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي، وبحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع عقب مواجهات اندلعت في المنطقة بين قوات الاحتلال والأهالي.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن 3 مواطنين اصيبوا بالرصاص المطاطي و٣٢ بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن.

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