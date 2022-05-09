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4 فوائد لماء الأرز للشعر أبرزها ترطيبه

09 آيار / مايو 2022 08:47

4 فوائد لماء الأرز للشعر أبرزها ترطيبه
4 فوائد لماء الأرز للشعر أبرزها ترطيبه

لماء الأرز فوائد عديدة للعناية بالبشرة والشعر وهو عبارة عن السائل النشوي الذي يتكون عند نقع الأرز أو طهيه في الماء، كما يحتوى هذا المزيج على العديد من العناصر الغذائية التي تجعل الأرز أحد أهم مصادر الغذاء في العالم، ويتضمن ذلك أحد مضادات الأكسدة المعروفة باسم إينوزيتول، والذي يوصف بأنه مجدد للشعر.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فإن ماء الأرز يحتوى على "فيتامين ب، فيتامين هـ، الألياف، المغنيسيوم، الزنك"، ومن فوائده للشعر

1:يحتوى ماء الأرز على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على لمعانه وترطيبه ويقلل من التشابك والهيشان.

2: يساعد ماء الأرز على نمو الشعر وتقوية بصيلاته وحمايته من التساقط والتلف، وذلك لاحتوائه على خصائص وفيتامينات وعناصر مختلفة.

3:يحتوى ماء الأرز على فيتامينات ومعادن تساعد فى علاج قشرة الشعر والتخلص من الالتهابات والتلف.

4:يساعد ماء الارز على طول الشعر وكثافته وذلك بسبب الخصائص والفيتامينات التى يحتوى عليها.

مع استخدام ماء الأرز على الشعر ينصح بالاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد فى نمو الشعر وطوله فى أسرع وقت.

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