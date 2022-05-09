الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 12 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة غرب جنين، واعتقلت 6 شبان، وهم: محمد وسام صبيحات، وإبراهيم محمد شوقي، ورواد وسام صبيحات، وإيهاب نبيل محاجنة، وجهاد محمد العمور وإبراهيم العمور.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم حشاش من نابلس، وساهر عمار مرعي من قراوة بني حسان في سلفيت.

كما اعتقلت القوات نديم نعسان من المغير شرق رام الله ومحمود عماد شاور من بيت ريما غربًا.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد رسول دراغمة من الأغوار، ومصطفى قنيص من مخيم عايدة شمال بيت لحم.