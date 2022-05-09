عرض أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات للبيع في جنيف

تعرض دار كريستيز للمزادات في جنيف يوم الأربعاء المقبل ماسة بيضاء، وصفت بأنها "الأكبر" من نوعها في تاريخ المزادات.

وقال رئيس قسم المجوهرات لدى دار كريستيز في جنيف، ماكس فاوست، لـ"فرانس برس" الفرنسية، إن الماسة "ذي روك" التي يبلغ وزنها 228.31 قيراطا "هي أكبر ماسة بيضاء عرضت يوما في مزاد"، مشيرا إلى أنها "ماسة مصقولة على شكل إجاصة ومميزة فعلا".

وأشارت التوقعات إلى أن سعر هذا الحجر الكريم الذي تعود ملكيته إلى شخص من أمريكا الشمالية لم تُكشف هويته، قد يصل إلى مستويات قياسية. وأكد فاوست أن الحجر "متماثل تماما"، مقدرا سعره "بما بين 20 و30 مليون دولار".

ورجح فاوست أن تكون المنافسة للاستحواذ عليه "شرسة وتؤدي إلى مزايدات مرتفعة"، موضحا أن ثمة "حفنة ماسات من هذا النوع فحسب".

واستُخرجت "ذي روك" التي يفوق ارتفاعها ارتفاع كرة الغولف، من منجم في جنوب إفريقيا في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم باعتها دار كريستيز بالتفاوض لهاوي جمع خاص.

المصدر: أ ف ب