مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الباحات على شكل مجموعات برفقة حاخامات، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية، واستمعوا لشروحات مزيفة حول الهيكل المزعوم.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم الحراس الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين منعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل يومي عدا السبت والجمعة، بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وتهويد المدينة المقدسة.