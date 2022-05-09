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الاحتلال أصدر 154 قرار اعتقال إداري خلال نيسان الماضي

09 آيار / مايو 2022 11:09

الضفة المحتلة - الرأي:

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، (154) أمر اعتقال إداري لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، بحق فلسطينيين، خلال شهر نيسان الماضي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، أن من بين قرارات الاعتقال الإداري الصادرة (68) أمراً جديداً، و(86) أمر تجديد.

وذكرت أن الاعتقال الإداري ما هو إلا أداة قاسية يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، محاولا توجيه التهم الباطلة لهم من أجل التضييق عليهم، وبسبب هذه السياسة العنصرية يخوض الأسرى العديد من المعارك لإسقاطها.

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