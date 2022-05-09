جلسة محكمة للأسير نائل البرغوثي غداً

الضفة المحتلة - الرأي:

تعقد غداً الثلاثاء، جلسة محاكمة للأسير نائل البرغوثي المعتقل منذ ما يزيد عن (42) عامًا، للبت في التماس قدمه محاميه قبل خمس سنوات للإفراج عنه.

وقال نادي الأسير إن المعتقل البرغوثي (64 عامًا)، من بلدة كوبر في رام الله، اعتقل لأول مرة عام 1978 وحكم عليه بالسّجن المؤبّد، و18 عاما وأفرج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 2011.

وذكر أن الأسير عاش الحرّيّة لـ(32) شهراً فقط، ثمّ أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وحكم عليه بالسّجن لـ(30) شهراً في 10 أيار 2015، وبعد انتهاء مدة الحكم البالغة (30) شهرًا أعاد له حكمه السّابق بالمؤبد و(18) عاماً، بذريعة وجود "ملف سرّيّ"؛ وما يزال.

وبين أنّ الأسير البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ووصل مجموعها إلى ما يزيد عن (42) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، مبيّناً أنّه فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، وكان آخرهم شقيقه عمر البرغوثي (أبو عاصف).

ولفت نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال (49) محرّرًا من صفقة "وفاء الأحرار" أُعيد اعتقالهم في عام 2014، وأعادت لهم أحكامهم السابقة وتم تأكيدها في المحكمة العليا وبقي (18) أسيراً ينتظرون كما الأسير البرغوثي، النّظر في التماساتهم المقدّمة منذ سنوات ضد إعادة أحكامهم السابقة، والمطالبة بالإفراج عنهم.