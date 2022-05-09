أبرز إنجازات سلطة الأراضي خلال شهر أبريل

غزة- الرأي:

أصدرت سلطة الأراضي تقريرها الشهري عن ابريل / نيسان الماضي والذي تضمن العديد من المنجزات التي تتوافق مع توجهاتها في الحفاظ على الملكيات الخاصة والعامة وتسهيل إجراءات خدماتها المقدمة للجمهور.



وضمن أبرز ما تم إنجازه خلال مارس أفادت الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات "الطابو" أنها أصدرت 1761 شهادة تسجيل و1074 مستخرج قيد و70 خلو طرف وبلغ عدد المعاملات المفتوحة 391.



وأوضحت الإدارة العامة لأملاك الحكومة أنها أنجزت 207 معاملات انتفاع عام ما بين إيجارات وبيوع وجمعيات تعاونية ونفذت 98 جولة تفتيشية وأصدرت 96 محضر ضبط وأوصلت 75 إخطارًا للمتعدين على الملكية العامة وأزالت تعديات على 2.72 دونمات وقامت بتسوية عشوائيات عدد خمسة وأبرمت خمسة عقود.



من جانبها أجرت الإدارة العامة للمساحة 18 معاملة تعيين حدود وأنجزت 52 خريطة مرسومة وأصدرت قرارات تخصيص عدد 8 وأتمت معاملات 25 دونمًا وفق نظام التسجيل المجدد.



وقالت الوحدة القانونية بسلطة الأراضي أنها قدمت 259 استشارة قانونية وتابعت 43 قضية تنفيذ و82 شكوى ضد متعدّين خلال ابريل الماضي.

