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السياحة: بدء تدشين سياج حماية للمقبرة الرومانية شمال غزة

09 آيار / مايو 2022 05:51

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غزة- الرأي:

شرعت وزارة السياحة والآثار، ووزارة الأشغال العامة البدء بتأمين حماية وبناء سياج المقبرة الرومانية شمال غرب غزة علي مساحة دونم مربع .

وأكد مدبر عام الآثار د . جمال أبو ريدة أن مشروع حماية المقبرة الرومانية المكتشفة حديثا، يأتي وفق خطة الوزارة للحفاظ علي المواقع الأثرية ومنع التعديات عليها من العابثين .

وبيّن أن المشروع الحالي ضمن سلسلة مشاريع الوزارة الهادفة إلى حماية المواقع الأثرية واعادة تأهيلها والعمل على تنفيذ مشاريع كبري للتنقيب والكشف الأثري فيها، لمعرفة ما تحتويه طبقاتها من كنوز حضارية و شواهد عمرانية ومعالم ومقتنيات تاريخية اثرية تجزم ارتقاء وسمو الحضارة الفلسطينية منذ آلاف السنين ،وتثبت الحق الفلسطيني المتجذر على هذه الأرض المباركة.

وبين م. حازم دبور من دائرة المشاريع بالوزارة انجزت المسوحات وتحديد الإحداثيات ، للموقع الأثري ونتج عنها تسجيلها تقنيا وفق المخططات الهندسية ، واعداد تصاميم مختلفة هدفها تحسين الرؤية البصرية من جانب وتحديد احداثيات و معالم الموقع الأثري من جانب آخر.

و يأتي هذا المشروع امتدادًا لحزمة من المشاريع التي تشرف عليها الوزارة للحفاظ على المواقع الأثرية أهمها مشروع تسوير تل الرقيش ومشروع التنقيب الأثري بدير القديس هيلاريون بالوسطي ، وترميم المدرسة الكاملية وحمام السمراء والبيوت الاثرية ببلدة القديمة بغزة .
 

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