"هنية" يبارك الإنجاز العالمي للبطل حمادة في رفع الأثقال

غزة- الرأي

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الإنجاز الكبير للرياضة الفلسطينية بعد تألق الرباع البطل محمد حمادة بحصوله على ميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة في اليونان.

وقدم هنية التهنئة لاتحاد رفع الأثقال ولأسرة البطل حمادة ومدربه شقيقه حسام، وعبر عن سعادته بهذا الإنجاز الأول لفلسطين واعتلاء منصات التتويج.

وقال إن ما حققه البطل حمادة يمثل حافزا للوصول إلى المزيد من البطولات والتوشح بالذهب والتأكيد على قدرة أبطال فلسطين على صنع التاريخ رغم كل التحديات والصعوبات.



يذكر أن البطل محمد حمادة أحرز الذهبية الأولى لفلسطين في وزن (168 كجم خطف) فئة وزن 102 كيلو بمنافسة 8 دول في الفئة التي تعتبر جزء من البطولة التي يشارك فيها 32 دولة.



وحقق البطل حمادة الميدالية البرونزية في وزن (193 كجم نتر) بمجموع عام 361 ليحتل المركز الثالث عالمياً.