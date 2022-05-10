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"الفاكيتا"..أصغر الثدييات البحرية تتعرض لخطر الإنقراض

10 آيار / مايو 2022 08:16

"الفاكيتا"..أصغر الثدييات البحرية تتعرض لخطر الإنقراض

فاكيتا أو البقرة الصغيرة نوع من خنازير البحر ينتمي إلى عائلة الدلافين ويبلغ حجمه نحو متر واحد في المتوسط ما يجعله أصغر أنواع الحيتانيات.

لكن هذه الفصيلة من الثدييات البحرية باتت الأكثر عرضة لخطر الانقراض إذ لا يتخطى عددها العشرة فقط في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا.

ويعتقد كثيرون أنها لن تتكاثر أبدا بسبب ضعف التنوع الجيني لديها واللجوء إلى تزويج الأقارب من نسلها المستقبلي.

وأكد أليخاندرو أوليفيرا باحث مكسيكي في مركز التنوع البيولوجي:"في حال انقرضت فاكيتا سيكون ذلك نتيجة لخيارات البشر لا للعوامل الجينية".

دراسة حديثة اعتبرت أن الفاكيتا لن تنقرض لأسباب جينية رغم انخفاض أعدادها محددة شرط وقف الصيد المسؤول عن تدهور أعدادها.

وخلصت تحليلات الباحثين إلى أن هذه الحيتان الصغيرة لطالما كانت أحد الأنواع النادرة وأن تنوعها الجيني ضعيف جدا ولم تتجاوز أعدادها بضعة آلاف على مدار القرنين الماضيين والعشرات في السنوات الأخيرة.

وقال:"لورنزو روخاس-براشو رئيس قسم حماية الثدييات البحرية والبحث في المعهد الوطني للبيئة وتغير المناخ في المكسيك".

'إن التنوع الجيني الضعيف يمثل عموما عاملا سلبيا، لكنه في هذه الحالة إيجابي لجهة احتمال استمرار وجود خنازير البحر في المحيط الهادئ.

وأكدت الدراسة أن خطر انقراض هذه الحيوانات لن يتعدى الستة بالمئة في حال توقف الصيد عبر الشباك بشكل نهائي محذرة من أن انخفاض الصيد بنسبة 80% سيجعل هذه الحيتان تواجه احتمالا بالانقراض بنسبة اثنين وستين بالمئة.

وخلال القرن العشرين تراجعت أعداد خنازير البحر بدرجة كبيرة جراء استخدام شباك خيشومية كبيرة لصيد التوتوابا وهو نوع من الأسماك مهدد بالانقراض أيضا ومرغوب في بعض الدول.

لكن الفاكيتا التي تعلق في الشباك الخيشومية سرعان ما تنفق.

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