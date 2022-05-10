الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بينهم محررين من الضفة

الضفة المحتلة- الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين من مناطق مختلفة من الضفة المحتلة فجر اليوم بينهم أسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل المواطنين عاصم ومجدي صبيحات من بلدة رمانة غرب جنين.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال المحرر أمجد سلامة من بلدة بيرزيت، والمواطن عمر صافي من مخيم الجلزون شمال رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد أبو خزنة من عتيل، والمواطن عمر داود من قفين قرب طولكرم.

وفي بيت لحم اعتقل الاحتلال المواطن ضياء أبو عكر من مخيم عايدة شمال المدينة، والمحرر حمزة العباسي من القدس المحتلة.