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رفضاً لاعتقالهما الإداري

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

10 آيار / مايو 2022 09:06

يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري.

ودخل المعتقل عواودة اليوم الـ69 في الإضراب، فيما دخل المعتقل ريان اليوم الـ34 من إضرابه، وسط تردي في الحالة للصحية للأسيرين.

وحذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين من تدهور الحالة الصحية للأسيرين المضربين، مشيرة إلى أن الأسير عواودة يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وهزال وإرهاق شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس، وانخفاض حاد في الوزن ويتقيأ الدم في معظم الأحيان.

وأشارت الهيئة أن سلطات الاحتلال أعادت المعتقل عواودة من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي الى عيادة سجن الرملة.

أما عن حال الاسير ريان، فأكدت أنه يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وزوفان في المعدة، ولا يستطيع المشي ليتم نقله على كرسي متحرك.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت عواودة في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، منها ثلاثة رهن الإداري، علما أنه متزوج وأب لأربعة أطفال.

كذلك اعتقلت ريان في الـ3 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة الاعتقال، تم تجديده لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الإداري وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، أعيد اعتقاله مرة أخرى.

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