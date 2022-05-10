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وتطلق AirPods Pro 2 نهاية 2022

أبل تطرح ألواناً جديدة من سماعة AirPods Max

10 آيار / مايو 2022 09:11

أبل تطرح ألواناً جديدة من سماعة AirPods Max
أبل تطرح ألواناً جديدة من سماعة AirPods Max

من المتوقع أن تطلق أبل الجيل الثاني من سماعات الأذن Apple AirPods Pro، حيث ستضيف الشركة مجموعة من الألوان الجديدة لسماعات AirPods Max، ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، تخطط أبل لتقديم الإصدار المحدث من AirPods Pro بحلول النصف الثاني من هذا العام.
 
وقد تقوم الشركة أيضًا بترقية جهاز صوتي شخصي آخر، حيث يشير التقرير أيضًا إلى أنه إلى جانب AirPods Pro 2 ، سماعات الرأس الممتازة فوق الأذن من أبل، ستتوفر AirPods Max بألوان أحدث، وقد عرضت الشركة مؤخرًا صور "Shot on iPhone" التي تم إنشاؤها من خلال تطبيق محرر دمج الصور.
 
تاريخ إطلاق أبل AirPods Pro 2 المتوقع
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تقدم الشركة الجيل الثاني من أبل AirPods Pro في خريف عام 2022، ومن المحتمل جدًا إطلاقه في الخريف حيث تم إطلاق الطراز الأصلي في خريف عام 2019.
 
التغييرات المتوقعة أبل AirPods Pro 2
يكشف التقرير أيضًا عن بعض التغييرات الجديدة التي قد يتم تضمينها في سماعات الأذن TWS من أبل - أبل AirPods Pro 2، حيث من المتوقع أن تتمتع سماعات الأذن القادمة بتصميم محسّن بدون توقف ودعم تشغيل الصوت بدون فقدان البيانات والذكاء المتقدم على الجهاز وغيرها من الصحة- الميزات ذات الصلة.

التغييرات المتوقعة أبل AirPods Max
بصرف النظر عن أبل AirPods Pro 2 ، تعمل الشركة أيضًا على إجراء بعض التغييرات الجديدة على أبل AirPods Max، ويدعي التقرير أنه من المحتمل أن تقوم أبل بترقية AirPods Max ببعض خيارات الألوان الجديدة.
 
وقد تضيف أبل أيضًا دعمًا صوتيًا بدون فقد وترقيات للبطارية إلى سماعات الرأس هذه، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن متغيرات الألوان الدقيقة والتفاصيل الأخرى حول التغييرات التي سيتم إجراؤها على سماعات الرأس في التقرير.

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