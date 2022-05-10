14 إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام قبر يوسف في نابلس

نابلس – الرأي:

أصيب فجر اليوم الثلاثاء، 13 موطناً بالرصاص الحي مواطن بالرصاص الحي، في مواجهات مع قوات الاحتلال اثناء اقتحامها قبر يوسف شرق نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف ما أدى الى اصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن، و13 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالوجه.

وأضاف أن 27 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، فيما جرى اخلاء مريض من منزله في المنطقة.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف وسط حماية من جيش الاحتلال واندلاع مواجهات في المنطقة.