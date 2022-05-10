مخطط لبناء 3 مجمعات استيطانية بالقدس

القدس المحتلة - الرأي:

أقرت ما تسمى باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة، 3 مشاريع استيطانية لبناء 3 مجمعات استيطانية وتوظيفية في مستوطنة التلة الفرنسية، المقامة على أراضي قرية العيسوية شمال القدس المحتلة.

وبموجب الخطة التي أقرتها اللجنة سيتم بناء حوالي 1500 وحدة استيطانية، كسكن لطلاب الجامعة العبرية بما يوفر 2000 وحدة استيطانية سيتم بنائها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبينت أن أحد المجمعات الاستيطانية بمساحة حوالي 25 دونمًا يضم حوالي 500 وحدة استيطانية، والثاني حوالي 100 دونم يضم حوالي 1000 وحدة استيطانية، أما الثالث فسيقام على مساحة حوالي 7 دونمات.