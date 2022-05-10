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الاحتلال يطلق الرصاص صوب مدرستين في نابلس

10 آيار / مايو 2022 11:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس – الرأي:

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الرصاص باتجاه مدرستين في بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال استهدفت المدرستين الثانوية والأساسية للبنين بالرصاص الحي، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، وجرى اخلاءهما من المعلمين والطلبة.

وأضاف دغلس، انه لليوم الثاني على التوالي تستهدف قوات الاحتلال المدارس وطلبتها بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكد إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات الليلة الماضية.

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