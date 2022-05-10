وكالة الرأي الفلسطينية حماس: سيف القدس لن يُغمد حتّى زوال الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم تقوم بزيارة مركز سجن أصداء لمناقشة قضايا مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الأحوال المدنية" تُنجز أكثر من17 ألف معاملة للمواطنين خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية الذرة الصفراء تنعش الصيف وموسم للمذاقات الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تدعو للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تهدم بناية عائلة الرجبي في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات" تطلق فعاليات يوم المرور العالمي وكالة الرأي الفلسطينية "اللواء صلاح" يُشيد بجهود "المكافحة" في محاربة المخدرات ومروجيها وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة" تنهي خلافين بقيمة 19 ألف شيكل بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة بشرطة الشمال تنفذ 806 مهام خلال إبريل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

في ذكراها الأولى

حماس: سيف القدس لن يُغمد حتّى زوال الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا

10 آيار / مايو 2022 01:07

غزة - الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أن المعركة مع الاحتلال مستمرة، مبينةً أن سيف القدس لن يُغمد حتّى زوال الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء في الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس إن شعبنا وبعد مرور عام عليها، لا يزال يستلهم من تلك المعركة معاني البطولة والصمود والمقاومة والتضحية، ويمضي على درب ذات الشوكة، في كلّ الساحات والميادين، ثائرًا ومشتبكًا مع العدو، في الدّاخل المحتل والقدس وعموم الضفة الغربية وقطاع غزّة، يقدّم الشهداء الأبطال في عمليات بطولية، تُثبت في كلّ مرّة وحدة شعبنا الفلسطيني والتفافه حول خيار المقاومة الشاملة، سبيلًا لردع الاحتلال، وانتصارًا للقدس والأقصى، وانتزاعًا لحقوقنا الوطنية.

وأشارت إلى أن شعبنا خاض في معركة سيف القدس ملتحمًا مع مقاومته الباسلة على مدار 11 يوماً، ملحمة بطولية انتصارًا للقدس وللمسجد الأقصى المبارك ولأهالي حيّ الشيخ جرّاح، أثخن فيها بجنود العدو الصهيوني، وغيّر فيها معادلة الصراع مع الاحتلال الصهيوني، الذي لم يفلح في تحقيق أيّ من أهدافه.

وأضافت الحركة أن شعبنا نجح بوحدته وتماسكه وبطولته، في ظلال ذكرى معركة سيف القدس، وفي شهر رمضان المبارك، في إحباط محاولات الاحتلال للاستفراد بالمسجد الأقصى، وأفشل مخططات قطعان مستوطنيه في رفع الأعلام الصهيونية وذبح القرابين، ووقف سدًا منيعًا في مواجهة مخططات التقسيم الزماني والمكاني.

وشددت على أن شعبنا سيواصل مسيرة النضال والثورة بكل قوّة وبسالة، في معركة مفتوحة لن يغمد سيفها في وجه الاحتلال حتى زواله عن أرضنا، وتحقيق النصر الحتمي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وترحّمت حماس على أرواح القادة الشهداء الأبطال، الذين ارتقوا دفاعًا عن القدس والأقصى، وضربوا أروع الأمثلة في الاستبسال وردّ العدوان، سائلةً الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى.

وبعثت الحركة بتحية الفخر والاعتزاز إلى رجال المقاومة القابضين على زناد سيف القدس، وإلى كلّ المنتفضين من أبناء شعبنا في الداخل المحتل، الذين وضعوا بصمتهم في هبّة الكرامة، انتصارًا للقدس والأقصى وغزّة، ولا يزالون ثابتين على أرضهم، محافظين على هُويتهم، وإلى المرابطين في القدس وبيت المقدس وأكنافه، وإلى الثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة، وإلى الصامدين في قطاع غزّة ومخيمات اللجوء والشتات، الذين يُثبتون بصمودهم وثورتهم في وجه الاحتلال، أنَّ سيف القدس لن يُغمد، وسيبقى مشرعًا في وجه العدو، حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟