"بينيت" يرفض طلب الأردن زيادة موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى

القدس المحتلة - الرأي:

أعلنت حكومة الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، رفضها الطلب الأردني بإضافة 50 موظفا في الأوقاف الإسلامية للعمل في المسجد الأقصى.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11" ذكرت أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، وافق على مطالبة الأردن بإضافة 50 من أعضاء الوقف للعمل في الحرم القدسي الشريف، ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية لم تعارض الطلب الأردني.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، اليوم، أنه "تلقينا توجها أردنيا لزيادة وظائف الأوقاف في المسجد الأقصى بـ50 وظيفة، لكن "إسرائيل" وجدت أنه ليس صائبا الاستجابة للطلب"، وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الأردن قدم هذا الطلب قبل نحو شهر ونصف الشهر.

وأضاف بيان مكتب بينيت أنه تم "طرد" ستة حراس من الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، بادعاء تأييدهم لحركة حماس، وأنه أضيف 12 حارسا جديدا من الأوقاف في إطار الوظائف المتوفرة، ومن زيادة عدد الوظائف.

وأعلن بينيت، أول من أمس، عن تراجع الحكومة الإسرائيلية عن تفاهمات بين إسرائيل والأردن حول إدارة الحرم القدسي ومنع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية لساحات المسجد الأقصى.