وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تطلق مبادرة بعنوان"الحد والاستجابة " وكالة الرأي الفلسطينية العدل تؤكد ضرورة تعزيز التحول الرقمي الحكومي لتطوير المهارات وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الإدارية تعزز سرعة الاستجابة الصحية ب(20) ألف مهمة وكالة الرأي الفلسطينية "بينيت" يرفض طلب الأردن زيادة موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية " التعليم" تفتتح المعرض العلمي التقني 2022 وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين والتعليم يعقدان مقابلات الوظائف التدريسية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تفتتح المعرض العلمي التقني للمواهب والابتكارات الطلابية وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش مشاريع مجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية حماس: سيف القدس لن يُغمد حتّى زوال الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم تقوم بزيارة مركز سجن أصداء لمناقشة قضايا مشتركة
أخبار » الأخبار العبرية

"بينيت" يرفض طلب الأردن زيادة موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى

10 آيار / مايو 2022 02:09

القدس المحتلة - الرأي:

أعلنت حكومة الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، رفضها الطلب الأردني بإضافة 50 موظفا في الأوقاف الإسلامية للعمل في المسجد الأقصى.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11" ذكرت أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، وافق على مطالبة الأردن بإضافة 50 من أعضاء الوقف للعمل في الحرم القدسي الشريف، ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية لم تعارض الطلب الأردني.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، اليوم، أنه "تلقينا توجها أردنيا لزيادة وظائف الأوقاف في المسجد الأقصى بـ50 وظيفة، لكن "إسرائيل" وجدت أنه ليس صائبا الاستجابة للطلب"، وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الأردن قدم هذا الطلب قبل نحو شهر ونصف الشهر.

وأضاف بيان مكتب بينيت أنه تم "طرد" ستة حراس من الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، بادعاء تأييدهم لحركة حماس، وأنه أضيف 12 حارسا جديدا من الأوقاف في إطار الوظائف المتوفرة، ومن زيادة عدد الوظائف.

وأعلن بينيت، أول من أمس، عن تراجع الحكومة الإسرائيلية عن تفاهمات بين إسرائيل والأردن حول إدارة الحرم القدسي ومنع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية لساحات المسجد الأقصى.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟