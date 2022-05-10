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"الأونروا": مستمرون بتحويل دفعات مالية للمهدمة منازلهم بغزة

10 آيار / مايو 2022 05:34

غزة- الرأي:

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تحويل الدفعات المالية للمهدمة منازلهم بغزة جراء العدوان "الإسرائيلي" في مايو 2021.

وقالت  الوكالة في بيانها:"في إطار استمرار جهودها لإعادة إعمار المنازل التي هُدمت بالكامل خلال صراع مايو 2021، تقوم الأونروا حالياً بتحويل دفعات مالية جديدة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.45 مليون دولار أمريكي حتى الآن كدفعات مقدمة لـ 85 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال صراع مايو الماضي، وذلك لتمكينهم من البدء بإعادة إعمار منازلهم المدمرة".

وأضافت :" وحتى هذا التاريخ، قامت الأونروا بتحويل دفعات مالية بقيمة 2.64 مليون دولار أمريكي لحوالي 154 عائلة من العائلات التي تضررت منازلها كلياً خلال الصراع الأخير في مايو 2021، كما وتستمر الأونروا بتقديم دفعات مالية لإعادة الإعمار في حال جهوزية أصحابها للبدء بإعادة البناء حال الحصول على التراخيص اللازمة".

وأشارت الوكالة إلى أن العمل جاري الآن على دفع دفعة من بدل الإيجار للفترة من مايو حتى أغسطس2022 لما يقارب من 620 من العائلات التي تضررت منازلها كليا ونزحت منها خلال الصراع الأخير في مايو 2021.

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