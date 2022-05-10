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حماس: هدم الاحتلال بناية عائلة الرجبي بسلوان جريمة تهجير ممنهج

10 آيار / مايو 2022 09:47

بناية عائلة الرجبي بسلوان
بناية عائلة الرجبي بسلوان

غزة- الرأي:

أكدت حركة " حماس " أن هدم الاحتلال الصهيوني بناية عائلة الرَّجبي في سلوان بمدينة القدس المحتلة، جريمة تهجير قسري مُمنهج، تكشف حجم سادية الاحتلال وعنصريته وإرهابه ضدَّ شعبنا وأرضه ومقدساته.

وقالت الحركة في تصريح صحفي "إن الهدم محاولة لتفريغ مدينة القدس من أهلها، وتنفيذ مخططات التهويد للمدينة المقدسة، في استغلال للصَّمت والتقاعس الدّولي الذي يتحمل مسؤولية تاريخية عن ذلك".

وأضافت "إنَّ هدم هذه البناية السكّانية، وتهجير أكثر من 40 مواطناً مقدسياً، بينهم أطفال ونساء ومرضى وكبار السن، عن أرضهم وممتلكاتهم يعدُّ جريمة ضد الإنسانية، تتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها".

وشددت الحركة على أن هذا التصعيد الصهيوني المحموم ضد أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية لن يفلح في تغيير معالم القدس التاريخية.

ولفتت إلى أن شعبنا وشبابنا صاحب الإرادة والعزيمة الصلبة سيقف بالمرصاد للاحتلال ولقطعان مستوطنيه، ولن يسمح بتلك المخططات الاحتلالية التهويدية أن تمرّ، مهما كانت التضحيات.

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