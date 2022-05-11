استشهاد الصحفية أبو عاقلة برصاص الاحتلال في جنين

جنين - الرأي

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) برصاص جيش الاحتلال، وإصابة الصحفي علي السمودي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وقالت الوزارة، إن الصحفية أبو عاقلة استشهدت جراء إصابتها برصاصة حية في الرأس، فيما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراسلة الجزيرة أبو عاقلة، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزها عن غيرها أثناء التغطيات.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، وطيلة ربع قرن كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا.

ولدت شيرين أبو عاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية.