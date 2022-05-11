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حماس: اغتيال الاحتلال الإعلامية أبو عاقلة جريمة قتل متعمّدة

11 آيار / مايو 2022 09:21

الشهيدة أبو عاقلة
الشهيدة أبو عاقلة

غزة - الرأي

عدّت حركة حماس، اغتيال قوات الاحتلال الإعلامية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين صباح اليوم جريمة قتل متعمّدة.

وأدانت الحركة في تصريح صحفي، بأشد العبارات اغتيال وقتل قوات الاحتلال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة باستهدافها بالرصاص الحي في الرّأس، وإصابة الصحفي علي السمودي في الظهر.  

وقالت إن هذه الجريمة البشعة ضد الصحافة والكلمة الحرّة تضع العالم والمؤسسات الدولية كافة أمام مسؤولياتها في إدانة هذه الجريمة، ومحاسبة قيادات الاحتلال التي تجاوزت كل القيم، وتعدّت على الأعراف والقوانين الدولية كافة.
وتقدمت الحركة، بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وإلى شبكة الجزيرة الإعلامية، وإلى كلّ المؤسسات الإعلامية في عالمنا العربي والإسلامي والعالم.

وأشادت بالمسيرة الإعلامية للصحفية أبو عاقلة، وتميزها بنقل الأحداث في فلسطين، وإبراز معاناة شعبنا تحت الاحتلال الصهيوني.

وأكدت الحركة، أن هذه الجريمة لن تفلح في تغييب دور الإعلام والصحفيين الأحرار في نقل الحقيقة، حقيقة الاحتلال الصهيوني ووحشيته وإرهابه وجرائمه ضد الإنسان والأرض والمقدسات.
 

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