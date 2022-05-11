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التشريعي يدين قتل الاحتلال المتعمد للصحفية أبو عاقلة

11 آيار / مايو 2022 09:26

التشريعي يدين بشدة قتل قوات الاحتلال المتعمد للصحفية شيرين أبوعاقلة
التشريعي يدين بشدة قتل قوات الاحتلال المتعمد للصحفية شيرين أبوعاقلة

غزة- الرأي

أدان المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة قتل قوات الاحتلال المتعمد لمراسلة قناة الجزيرة في فلسطين الصحفية شيرين أبوعاقلة، أثناء قيامها بعملها في تغطية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.

 واعتبر المجلس في بيان له، أن الاستهداف المباشر والمتعمد للصحفية أبوعاقلة جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القوانين الدولية تستوجب العقاب.

وأكد أن جريمة استهداف الصحفية أبوعاقلة تضاف لسجل جرائم الاحتلال البشعة بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرا إلى الدلالة القاطعة على مسعى الاحتلال لإسكات صوت الاعلام وعدسات الكاميرات التي تكشف جرائمه وممارسات العنصرية أمام العالم.

وتقدم المجلس بأحر التعازي والمواساة من عائلة الصحفية الفقيدة شيرين أبوعاقلة، ولقناة الجزيرة، سائلا المولى لهم الصبر والسلوان.

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