إدانة إعلامية واسعة لجريمة اغتيال الصحفية "أبو عاقلة"

غزة - الرأي - آلاء النمر

اغتيال الصحافية شرين أبو عاقلة لم يكن مجرد خبراً عابراً، بل أصاب المؤسسات الإعلامية العربية والفلسطينية بصدمة كبيرة، وألقى الخبر بظلال فاجعته على المواطن الفلسطيني الذي اعتبرها رمزاً إعلامياً بعدما تشبثت بشاشة قناة الجزيرة ربع قرن من العمل المهني رغم معرفتها باحتدام الخطر وقرب الموت منها.

المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة نعى الزميلة الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، التي استشهدت صباح اليوم خلال تغطيتها اقتحامات الاحتلال مدينة جنين، إثر إطلاق الرصاص الحي على رأسها بشكل مباشر.

وأكد الإعلام الحكومي أن استهداف الصحفيين هو استكمالاً لمسلسل الجرائم الإسرائيلية التي تصنف بجرائم حرب يعاقب عليها القانون، من أجل إسكات صوت الحقيقة لمنع نقل صورة العدوان والجرائم البربرية للعدو بحق شعبنا الفلسطيني عامة والصحفيين المقدسيين وفي الضفة المحتلة خاصة.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي مازال يرتكب المزيد من الجرائم والإرهاب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في موجة تصعيدية يهدف من ورائها إلى توتير الأجواء وتصعيد العدوان لغاية في نفسه.

وأشار المكتب إلى أن جريمة قتل الاحتلال للزميلة شيرين أبو عاقلة يتزامن مع سلسلة جرائم إسرائيلية ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين خلال معركة سيف القدس كاستشهاد الزميل يوسف أبو حسين واستهداف مقرات شبكة الأقصى وعشرات المقرات الصحفية.

وطالب المكتب الجهات الدولية المختصة بضرورة لجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف تغوله المستمر على الشعب الفلسطيني، والوقوف عند مسئولياتها في حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

من جهتها أدانت الكتل الإعلامية الفلسطينية والأطر الصحفية وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد عبارات الإدانة جريمة الاحتلال الاسرائيلي الجديدة باغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم.

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين نعى للشعب الفلسطيني وللأسرة الإعلامية الزميلة أبو عاقلة ذات السجل المهني الحافل بتغطية جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، لتنضم لقافلة ضحايا الاحتلال الغاشم وشهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية.

ونددت لجنة دعم الصحفيين باغتيال الزميلة الصحافية شرين أبو عاقلة، مؤكدة أن هذا الاستهداف الجبان لن يخرس صوت فلسطين وصوت الحقيقة وستستمر التغطية بكل مهنية ومسؤولية والانحياز لقضايا الحق والحرية والحقوق الفلسطينية.

وأكدت لجنة دعم الصحفية على أنها لن تنال من إرادة وعزيمة الصحفيين رغم هذا العدوان الواسع الشرس الذي استهدف منذ بداية العام الحالي أكثر من 66 صحافياً تنوعت إصاباتهم بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السام في محاولة لاغتيال الحقيقة.

التجمع الإعلامي كذلك استنكر الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء بحق الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، التي استشهدت بعد استهدافها بشكل مباشر ومتعمد برصاص قوات الاحتلال خلال تغطيتها الصحفية لاقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين، كما يتمنى التجمع الإعلامي السلامة للزميل على السمودي الذي أصيب بعيار ناري في ظهره.

وأكد التجمع الإعلامي أن هذه الجريمة البشعة تأتي في سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وما زال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين دون رادع.

وشدد التجمع الإعلامي على أن هذه الجريمة الجديدة والتي طالت الزميلة أبو عاقلة، تجسد الواقع الذي يعيشه الصحفيون الفلسطينيون الذين يتعرضون بشكل ممهنج ومتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تتواني في ارتكاب جرائمها بحق عيون وفرسان الحقيقة في فلسطين.

وباستشهاد الزميلة أبو عاقلة يرفع شهداء الأسرة الصحفية منذ عام 2000 الى 48 شهيداً.

كما استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة قتل قوات الاحتلال المتعمد لمراسلة قناة الجزيرة في فلسطين الصحفية شيرين أبو عاقلة، أثناء قيامها بعملها في تغطية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.

واعتبر المجلس في بيان له، أن الاستهداف المباشر والمتعمد للصحفية أبو عاقلة جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القوانين الدولية تستوجب العقاب، مؤكداً على أن جريمة استهداف الصحفية أبو عاقلة تضاف لسجل جرائم الاحتلال البشعة بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرا إلى الدلالة القاطعة على مسعى الاحتلال لإسكات صوت الاعلام وعدسات الكاميرات التي تكشف جرائمه وممارسات العنصرية أمام العالم.

وعلى الصعيد العربي نددت لؤلؤة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري باستشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد “الاحتلال الإسرائيلي” في الضفة الغربية اليوم الأربعاء ودعت في تغريدة على تويتر إلى إنهاء “الإرهاب الإسرائيلي الذي ترعاه الدولة”.

وقالت قناة الجزيرة الإخبارية إن قوات الاحتلال قتلت شيرين أبو عاقله أثناء تغطيتها لغارة في مدينة جنين، لكن الجيش الإسرائيلي قال إن فلسطينيين أطلقوا النار عليها أثناء اشتباكاتهم مع قواته.