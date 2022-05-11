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هنية يهاتف مدير مكتب الجزيرة في فلسطين معزيًا باستشهاد أبو عاقلة

11 آيار / مايو 2022 12:52

هنية
هنية

الدوحة – الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري معزيًا باستشهاد الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة.

وقال رئيس الحركة خلال الاتصال: "نقدم لكم التعازي، ونعزي أنفسنا وشبكة الجزيرة وعائلة الشهيدة باستشهاد الابنة البارّة شيرين أبو عاقلة، التي أضحت الشهيدة الشاهدة في حياتها واستشهادها على أفظع احتلال عرفه التاريخ المعاصر”.

وأضاف: "ستظل شيرين محفورة في ذاكرة جيل سيواصل المشوار حتى دحر المحتل عن أرض فلسطين"، ونقل تعازيه لعائلة الشهيدة أبو عاقلة ولزملائها وللأسرة الصحفية”.

وشدد رئيس الحركة على أن حراس الحقيقة من إعلاميي وصحفيي فلسطين سيواصلون المشوار والطريق الذي سارت عليه شيرين ومَن سبقها من شهداء الحركة الصحفية الفلسطينية، وكل الصحفيين الأحرار الذين يتفانون في عملهم كواجب وطني وانتصار للحقيقة، مؤكدين أن صوتنا أقوى من رصاصكم.

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