6 أطعمة غنية بالمغنيسيوم تحتاجها فى نظامك الغذائى اليومى

المغنيسيوم معدن يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الوظائف المختلفة في الجسم، تتضمن بعض هذه الوظائف تنظيم ضغط الدم وتقوية جهاز المناعة والمساعدة في عمل الأعصاب والعضلات وغير ذلك الكثير، يمكن أن يوفر تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم العديد من الفوائد الصحية ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الفوائد الصحية للمغنيسيوم:

-تحسين صحة العظام.

-صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل.

-يعالج ويمنع الصداع النصفي.

-يعزز الطاقة.

-يتحكم في نسبة السكر في الدم.

-يتحكم في ضغط الدم.

-يساعد في إنتاج البروتين.

-يساعد على تسهيل تقلص العضلات وإيقاع القلب.

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في توفير الكميات اللازمة من المغنيسيوم:



الشوكولاته الداكنة:

الشوكولاته الداكنة خلافا للاعتقاد السائد هي مصدر كبير لمختلف العناصر الغذائية والمعادن، إنه غني جدًا بالمغنيسيوم وبالتالي فهو مصدر رائع إذا كنت ترغب في زيادة تناول المغنيسيوم، الشوكولاتة الداكنة غنية أيضًا بالنحاس والمنجنيز والحديد ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية والمعادن الأخرى.

البقوليات:

البقوليات مصدر كبير للمغنيسيوم، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن الأخرى مثل البروتينات والفيتامينات والبوتاسيوم والحديد، هذا يجعله إضافة مثالية للنظام الغذائي للأشخاص الذين لا يستهلكون الأطعمة الحيوانية، تشمل البقوليات العدس والحمص والبازلاء والفول وهي متعددة الاستخدامات للطهي.

فول الصويا:

يعتبر فول الصويا ومنتجاته مصدرًا رائعًا آخر للمغنيسيوم للنباتيين والنباتيين.، يعتبر فول الصويا أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين والألياف وما إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن فول الصويا قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان المعدة ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وتحسين مستويات الكوليسترول ، وحماية بطانة الشرايين.

خضروات ورقية:

تشمل الخضروات الورقية إلى حد كبير الخضروات الصليبية، العديد من الخضروات المغذية التي تأتي مع الخضروات الصليبية هي الخس والكرنب واللفت والسبانخ والقرنبيط والبروكلي وغيرها الكثير، تعد الخضروات الورقية مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك والحديد والألياف والمنغنيز وما إلى ذلك.

المكسرات:

تعد المكسرات مصدرًا رائعًا آخر للعناصر الغذائية للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا. كما تحتوي المكسرات على نسبة عالية جدًا من المغنيسيوم. بعض المكسرات التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم هي الكاجو واللوز وغيرها الكثير. كما أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة ، وتساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول ، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري ، وما إلى ذلك.

بذور:

البذور هي مجموعة غذائية أخرى غنية بالعناصر الغذائية والمعادن المختلفة. بعض البذور الأكثر شيوعًا التي توفر كميات جيدة من المغنيسيوم هي بذور الشيا وبذور الكتان وبذور اليقطين بالإضافة إلى ذلك ، تعد البذور مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية والحديد والألياف ومضادات الأكسدة ومختلف العناصر الغذائية والمعادن الأخرى.