الاحتلال يعتقل شابين من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: ليث محمد حايف صبيحات من منزله في بلدة رمانة، وهيثم أبو الرب من الحارة الشرقي في قباطية.
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12 آيار / مايو 2022 08:29
جنين - الرأي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: ليث محمد حايف صبيحات من منزله في بلدة رمانة، وهيثم أبو الرب من الحارة الشرقي في قباطية.