الاحتلال يعتقل شابين من جنين

جنين - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: ليث محمد حايف صبيحات من منزله في بلدة رمانة، وهيثم أبو الرب من الحارة الشرقي في قباطية.