وكالة الرأي الفلسطينية يحتاج لمعجزة.. سيناريوهات تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية سوني تتحدى سامسونغ وآبل بهاتفها الجديد وكالة الرأي الفلسطينية إنقاذ طفلة معلقة على شرفة في الطابق الثامن وكالة الرأي الفلسطينية مؤسسات إعلامية عالمية تتهم "إسرائيل" بالقتل العمد للصحفية أبو عاقلة وكالة الرأي الفلسطينية راكب يهبط بنجاح بطائرة بعد تعرض قائدها لوعكة صحية وكالة الرأي الفلسطينية Realme تطلق هاتف أندرويد بميزات وقدرات شحن فائقة وكالة الرأي الفلسطينية Honor تطلق برامج تشغيل خاصة لحواسبها وكالة الرأي الفلسطينية مشروب يدعم قدراتك المعرفية ويحميك من الخرف وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنظيف لوحة الماوس بشكل صحيح فى خطوات بسيطة؟ وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال ينشر تحقيقه حول استشهاد الصحفية أبو عاقلة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

12 آيار / مايو 2022 08:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: ليث محمد حايف صبيحات من منزله في بلدة رمانة، وهيثم أبو الرب من الحارة الشرقي في قباطية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟