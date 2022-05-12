حماس تثمن إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال

بغداد - الرأي

ثمّنت حركة حماس، إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في قراءته الأولى.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن هذا الموقف يعبر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية.

ورحبت بكلّ المواقف الرّافضة لتطبيع العلاقات مع عدوّ أمّتنا المشترك، الذي يهدّد أمنها واستقرارها ومقدّراتها.

ودعت الحركة، البرلمانات كافة في العالم العربي والإسلامي إلى الاحتذاء بهذا الإجراء المشرّف، وإقرار قوانين مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.