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غزة: إحياء ذكرى النكبة بمعرض "عودتنا وعد يقترب"

12 آيار / مايو 2022 05:26

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض

غزة – الرأي:

شهدت مدينة غزة اليوم الخميس، إقامة معرض بعنوان "عودتنا وعد يقترب" وذلك ضمن فعاليات إحياء ذكرى يوم النكبة الفلسطينية الذي يوافق 15 مايو من كل عام.

وجرى تنظيم المعرض برعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة وتنفيذ الحركة النسوية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي مع كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، إن رعاية الهيئة للمعرض يأتي من باب حرصها على إبراز التراث الفلسطيني وتأكيد التمسك بالهوية الوطنية.

وأضاف "محيسن" أن التراث الفلسطيني يتعرض للمحاربة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال محاولة تزيف التراث ونسبه إلى غير الفلسطينيين.

بدورهم، أكد المشاركون في المعرض أن إحياء يوم النكبة يأتي من باب إحياء التراث والتأكيد على حق العودة للاجئين، مشددين على تمسكهم بنقل ما ورثوه عن الأجداد للأبناء.

 

 

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