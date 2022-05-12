وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي" يثمن إقرار البرلمان العراقي لقانون "حظر التطبيع" وكالة الرأي الفلسطينية تضاعف خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب خليل عواودة وكالة الرأي الفلسطينية حكومة رام الله تعاقب غزة بحرمانها من الإعفاء الضريبي وكالة الرأي الفلسطينية هنية يودع منتخب الشاطئية قبل مغادرته للسعودية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تبحث قضايا مهمة مع لجنة التربية بالمجلس التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي" ينظم سلسلة فعاليات لإحياء ذكرى "النكبة" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تكرم الفائزين في مسابقات مجمع اللغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ مجمع الشفاء قدمت خدماتها لأكثر من 83 ألف مريض منذ بداية 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تقدم واجب العزاء برحيل الأيقونة الصحفية شرين أبو عاقلة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يفعل عدة قنوات تواصل لمعالجة شكاوى الجمهور
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يصادق على 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة

12 آيار / مايو 2022 06:21

الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الخميس، على الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات، وذلك بعد موافقة وزير الحرب بيني غانتس، على مشاريع استيطانية جديدة.

وتمت المصادقة على إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ1452 وحدة سكانية في المستوطنات التالية: "نوكديم" 32 وحدة؛ "معاليه أدوميم" 16 وحدة؛ "كدوميم" 286 وحدة؛ "دوليف" 90 وحدة؛ "عمانوئيل" 170 وحدة؛ "مافو حورون" 110 وحدات؛ "شعاري تيكفا" 192 وحدة؛ "إلكناه" 500 وحدة؛ و"ناغوهوت" 56 وحدة.

كما تمت المصادقة النهائية على 2536 وحدة سكنية في المستوطنات التالية: "دوليف" 364 وحدة؛ "معاليه مخماش" 114 وحدة؛ "شيفوت راحيل" 534 وحدة؛ "نيريا" 168 وحدة؛ "غفعات زئيف" 136 وحدة؛ "أفرات" 40 وحدة؛ "تسوفيم" 92 وحدة؛ "ريفافا" 64 وحدة؛ "تل منشيه" 107 وحدات؛ "بيتار عيليت" 761 وحدة؛ "كريات أربع" 156 وحدة.

ويدعي الاحتلال أن اللجنة ستصادق على قرابة ألف وحدة سكنية في البلدات الفلسطينية في المناطق C في الضفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟