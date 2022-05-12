إعلان الإضراب الشامل غداً بالقدس تزامناً مع جنازة "أبو عاقلة"

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس، الإضراب الشامل يوم غدٍ الجمعة، تعبيراً عن الحزن والغضب لما ارتكب جيش الاحتلال من جريمة قَتل الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وستنطلق جنازتها لمواراة جثمانها الثرى في مدينة القدس المحتلة، يوم غد الجمعة، تمام الساعة الثالثة عصرًا، ولم يُحدد مكان الانطلاق بعد.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة، للمشاركة بتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة، يوم غد الجمعة.

ووصل جثمان الشهيدة التي اغتيلت برصاص جنود الاحتلال الإسرائيليّ، في موكب رسميّ إلى مقرّ الرئاسة الفلسطينية في رام الله، لتبدأ مراسم التشييع هناك، لتنتقل بعدها إلى مدينة القدس المحتلة.

ووصل الجثمان إلى المشفى "الفرنسي" في المدينة، والذي شهدت ساحته اعتداءً من قبل شرطة الاحتلال على متواجدين، ومنعتهم من رفع العلم الفلسطينيّ.

وبعد ذلك، انطلق موكب التشييع الرسميّ من مقر الرئاسة، إلى مخيم الأمعري، حيث توقف هناك، ومن ثمّ توقف مجددا في مخيم قلنديا، وبعد ذلك اتجه إلى المشفى.

وفي الطريق عرقلت سلطات الاحتلال موكب الجنازة، وفق ما أوردت "الجزيرة"، وصادرت ممتلكات من بينها شال للشهيدة.